Localizada mulher desaparecida há 52 anos em Inglaterra

A polícia do condado de West Midlands, no Reino Unido, localizou que uma mulher desaparecida há 52 anos, depois de ter partilhado uma fotografia antiga da pessoa procurada.

Desaparecida desde 1972 em Coventry, aos 16 anos, Sheila Fox foi encontrada bem e a viver noutro ponto do país, não divulgado.

Segundo o jornal The Guardian, na altura do desaparecimento a mulher morava com os pais e tinha um relacionamento.

Mesmo com uma foto a preto e branco e de má qualidade, logo após a divulgação da imagem, a 29 de dezembro, a polícia começou a receber informações relevantes.

“Uma única fotografia de Sheila, da altura do seu desaparecimento, foi encontrada pelos agentes da investigação e publicada no nosso website e nas redes sociais. Poucas horas depois do apelo, o público entrou em contacto com informações que levaram a equipa até ela", indica a polícia num comunicado que não avança detalhes sobre as razões do sumiço.