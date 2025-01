Polícia sul-coreana realiza buscas no aeroporto de Muan após queda de Boeing

A polícia da Coreia do Sul anunciou esta quinta-feira estar a realizar buscas no aeroporto de Muan, sudoeste do país, e noutros locais, na sequência da queda de um Boeing 737-800 da Jeju Air que matou 179 pessoas.

"Em relação ao acidente de avião de 29 de dezembro, está a decorrer uma operação de busca desde as 09h00 (00h00 em Lisboa) de 02 de janeiro em três locais, incluindo o aeroporto de Muan, o escritório da Jeju Air em Seul e um escritório da autoridade regional de aviação em Muan, declarou a polícia num comunicado enviado à agência de notícias France-Presse.

"A polícia tenciona determinar rápida e rigorosamente a causa e a responsabilidade por este acidente, em conformidade com a lei", acrescentou a mesma fonte.