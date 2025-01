Moto-taxista encontrado morto eleva para 278 o número de mortos nos protestos em Moçambique

Um moto-taxista desaparecido desde o dia da proclamação dos resultados eleitorais em Moçambique foi encontrado morto, elevando para 278 o número de vítimas mortais desde que começaram os protestos, em outubro, avançou esta quinta-feira a plataforma eleitoral Decide.

O corpo da vítima, que desapareceu durante as manifestações que marcaram a proclamação de resultados pelo Conselho Constitucional, foi encontrado abandonado no Distrito do Búzi, província de Sofala, centro de Moçambique, na sexta-feira, avançou à Lusa Wilker Dias, diretor executivo da plataforma eleitoral Decide, organização não-governamental que acompanha o processo.

O número total de mortos nas manifestações, que começaram após as eleições de 9 de outubro, subiu para 278, havendo ainda pelo menos uma dezena de pessoas dadas como desaparecidas.

"Cerca de 80% destes desaparecidos corresponde a pessoas apoiantes do candidato presidencial Venâncio Mondlane [político moçambicano que lidera a contestação eleitoral a partir do estrangeiro]. O restante são pessoas que, em algum momento, participaram nas manifestações por variados motivos", acrescentou Wilker Dias.