Estrada jurássica. Centenas de pegadas de dinossauros encontradas em pedreira

Quatro trilhos foram formados por dinossauros herbívoros gigantescos, de pescoço longo, chamados saurópodes, provavelmente o Cetiosaurus, um primo de até 18 metros de comprimento do conhecido Diplodoco.

"Este é de longe o maior local de pegadas de dinossauros em qualquer lugar do Reino Unido. Na verdade, é um dos maiores locais de pegadas de dinossauros em qualquer parte do mundo , e tem estes trilhos de dinossauros incrivelmente longos”, afirmou Richard Butler, professor de Paleobiologia da Universidade de Birmingham.

Ao todo, a escavação na pedreira Dewars Farm encontrou cinco trilhos, um dos quais com mais de 150 metros de comprimento, declararam os investigadores das universidades de Oxford e Birmingham, nesta quinta-feira.

As marcas, que datam, sensivelmente, de metade da Era Jurássica , foram localizadas numa pedreira em Oxfordshire, no sul da Inglaterra.

Um grupo de investigadores descobriu centenas de pegadas de dinossauros que formam o maior conjunto de trilhos deste género no Reino Unido e um dos mais relevantes a nível global .

A quinta linha de pegadas foi criada pelo dinossauro terópode carnívoro Megalossauro, um predador de nove metros que tinha pés de três dedos com garras.

As pegadas de carnívoros e herbívoros, que têm cerca de 166 milhões de anos, cruzam-se a determinado ponto, levantando a hipótese desses dois tipos de dinossauros terem estabelecido algum tipo de interação, acrescentam os pesquisadores.

O Megalossauro foi o primeiro dinossauro a ser nomeado e descrito cientificamente em 1824, marco que assinalou o arranque de 200 anos de ciência e interesse público em torno dos dinossauros.

Emma Nicholls, paleontóloga de vertebrados do Museu de História Natural da Universidade de Oxford, disse: "Os cientistas conhecem e estudam o Megalossauro há mais tempo do que qualquer outro dinossauro da Terra e, no entanto, estas descobertas recentes provam que ainda há novas evidências desses animais por aí, à espera de serem encontradas".

As pegadas enterradas vieram à tona quando um trabalhador da pedreira sentiu "solavancos incomuns", enquanto retirava argila com o seu veículo para expor o piso da pedreira.