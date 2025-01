Drone russo atinge instalações do Parlamento ucraniano

Um ataque com um drone russo no bairro central de Pechersky, em Kiev, que matou dois civis na quarta-feira, danificou também as instalações do parlamento ucraniano, disse hoje o presidente do parlamento, Ruslan Stefanchuk.

"A onda de explosão danificou os edifícios circundantes, incluindo os edifícios administrativos do Parlamento ucraniano, onde estão localizados os comités e departamentos da Verkhovna Rada da Ucrânia", revelou Stefanchuk no Facebook.

Stefanchuk anexou fotografias que mostram várias janelas e fragmentos de gesso que foram arrancados pela explosão causada pelo ataque do drone russo.

A extensão dos danos ainda está a ser avaliada, disse Stefanchuk, e os funcionários do Parlamento estão a fazer tudo o que é possível "para eliminar rapidamente as consequências do ataque e garantir o funcionamento ininterrupto da Verkhovna Rada (Conselho Supremo da Ucrânia) e dos seus órgãos".

O edifício danificado fica a cerca de 50 metros do gabinete do Presidente ucraniano Volodymir Zelensky e a 300 metros do edifício principal do Parlamento ucraniano, onde os deputados realizam sessões regulares, apesar dos ataques russos diários à capital.

Moscovo tem ameaçado repetidamente atacar os "centros de decisão" de Kiev e os seus drones e mísseis são abatidos quase diariamente na capital e nos seus arredores.