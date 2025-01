Comeu bagas e dormiu a ouvir os leões. Rapaz de oito anos resgatado de parque selvagem

O rapaz perdeu-se durante um passeio e, desorientado, penetrou no Parque Nacional de Matusadona, fronteiro à sua aldeia, afastando-se cerca de 23 km do ponto de partida .

A odisseia do pequeno Tinotenda Pudu é descrita como “um verdadeiro milagre” pela deputada zimbabuense Mutsa Murombedzi, numa publicação realizada no X.

Um rapaz de oito anos foi encontrado na terça-feira, num parque de caça de animais selvagens, no Zimbabué, cinco dias depois de ter desaparecido.

O conhecimento da vida selvagem e as capacidades de sobrevivência adquiridos por Tonitenda na sua comunidade, os Nyaminyami, foram decisivos para sobreviver.

A reserva situada no norte do país é considerada “perigosa”, por ser o habitat de leões, elefantes, zebras, hipopótamos e antílopes, entre outros animais selvagens de grande porte.

O desaparecimento da criança foi acompanhado com comoção, nos últimos dias, nas redes sociais.

Passou cinco dias a dormir num rochedo “entre leões que rugiam, elefantes a passar, comendo frutos silvestres” , descreveu a deputada Murombedzi . Para além disso, escavou com paus pequenos poços nos leitos de rios secos para ter acesso a água.

Os membros da comunidade Nyaminyami fizeram operações de busca e tocaram os tambores diariamente, tentando orientar o rapaz de regresso a casa. No final, no entanto, foram os guardas do parque que acabaram por encontrá-lo.

Segundo relata a BBC, o rapaz ouviu a carrinha dos guardas a passar e correu na sua direção, mas já não foi a tempo de assinalar a sua presença. Por sorte, os guardas voltaram para trás e viram as pegadas frescas do rapaz, sendo conduzidos até Tonitenda, que assim foi resgatado quando as buscas estavam prestes a terminar.