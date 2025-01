Adeus Alfa, olá Beta: bebés nascidos a partir de 2025 vão pertencer a uma nova geração

A partir deste ano, o mundo despede-se da Geração Alfa para dizer olá a uma nova geração, a Geração Beta, que inclui os bebés nascidos em 2025 até 2039.

Segundo Mark McCrindle, demógrafo e futurista especialista em tendências geracionais, as pessoas desta geração serão filhos dos que pertencem à Geração Y (Millennials) e dos mais velhos da Geração Z.

Os novos "betas" vão, em 2035, representar 16% da população mundial e serão muitos os que vão viver até ao século 22.

"Para a Geração Beta, os mundos digital e físico serão perfeitos. Enquanto a Geração Alpha vivenciou a ascensão da tecnologia inteligente e da Inteligência Artificial (IA), a Geração Beta viverá numa era em que a IA e a automação estão totalmente incorporadas à vida quotidiana — da educação e locais de trabalho à saúde e entretenimento", pode ler-se no artigo de Mark McCrindle. "Eles provavelmente serão a primeira geração a experimentar transporte autónomo em escala, tecnologias de saúde vestíveis e ambientes virtuais imersivos como aspetos padrão da vida diária".

O demógrafo acrescenta que estes serão anos em que as crianças irão herdar várias adversidades sociais, entre as quais "as mudanças climáticas, as mudanças populacionais globais e a rápida urbanização na vanguarda". Por essa razão, as suas mentalidades serão "mais globais, mais focadas na comunidade e mais colaborativas do que nunca".



A Geração Beta segue a Geração Alfa (2010-2024), de acordo com o alfabeto grego. Antes da Alfa, nasceram as pessoas da Geração Z (1995-2009), a Geração Y, os conhecidos Millennials (1980-1994), a Geração X (1965-1979), os Baby Boomers (1946-1964) e a Geração Silenciosa (1928-1945).