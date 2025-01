Sobe para 15 o número de mortos do ataque em Nova Orleães

Aumenta de 10 para 15 o número de mortos do ataque terrorista desta quarta-feira, em Nova Orleães, nos Estados Unidos. Mais de 30 de pessoas ficaram feridas.

A atualização do número de vítimas foi avançada pelo FBI, citado pela agência Reuters.

O autor do ataque em Nova Orleães, durante a festa de passagem de ano, foi identificado como sendo Shamsud Din Jabbar, de 42 anos.



O caso está a ser investigado como terrorismo.



Shamsud Din Jabbar tem nacionalidade norte-americana e residia no Texas. Atropelou uma multidão com uma carrinha e abriu fogo, em Bourbon Street, uma movimentada na zona do French Quarter.



O suspeito, que foi morto a tiro pelas forças de segurança, tinha várias armas e um possível engenho explosivo improvisado na viatura usada no atentado, adianta o FBI. Outros engenhos explosivos improvisados foram encontrados no French Quarter.



[em atualização]