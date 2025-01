Pelo menos 10 mortos em atropelamento em massa nos EUA. FBI investiga "ato de terrorismo"

Pelo menos 10 pessoas morreram, esta quarta-feira, num atropelamento em massa, na rua Bourbon Street, em Nova Orleães, nos Estados Unidos da América. O FBI está a investigar o incidente como "um ato de terrorismo".

A notícia foi avançada pela CBS News e confirmada, em conferência de imprensa algumas horas depois, pela superintendente da polícia local Anne Kirkpatrick.

"Um homem, ao volante de uma carrinha, entrou na rua a uma grande velocidade. Foi tudo muito intencional e tentou atropelar o máximo de pessoas que conseguiu", explicou.

Kirkpatrick afirma que não se trata de um caso em que o condutor "estava sob influência de algo, a intenção terá sido outra".

O total de feridos foi atualizado para 35, mas os "números podem subir", segundo Kirkpatrick. Dois são polícias, em situação estável, que foram atingidos depois do autor do ataque ter "disparado contra os agentes a partir do carro, assim que bateu".

Segundo o "New York Times", que cita duas fontes policiais, o suspeito foi morto no local no tiroteiro com a polícia.

A presidente da câmara de Nova Orleães caracterizou o incidente como um "atentado terrorista", terminologia que foi inicialmente recusada pela agente da FBI, Alethea Duncan, que tomou conta das investigações.



"Isto não foi um atentado terrorista, mas podemos confirmar que foram encontrados explosivos. Estamos a confirmar se eles eram viáveis ou não e é por isso que pedimos a todos que fiquem distantes da zona até conseguimos perceber o que realmente aconteceu", esclareceu Alethea Duncan.

Cerca de duas horas depois, o FBI emitiu um comunicado garantindo que está a investigar o caso como "um ato de terrorismo".

[Atualizado às 13h54 - "NYT" avança morte do suspeito e comunicado do FBI]