Biden informado dos desenvolvimentos sobre "horrível" ataque em Nova Orleães

O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, está a ser informado sobre os últimos desenvolvimentos da investigação ao "horrível" ataque em Nova Orleães que fez pelo menos dez mortos, disse esta quarta-feira a Casa Branca.

Fonte oficial da Casa Branca disse que Biden foi informado dos últimos desenvolvimentos pelo FBI, e que assim continuará a ser, e que ligou à presidente da Câmara (Mayor) de Nova Orleães, LaToya Cantrell, a oferecer apoio federal.

O FBI está a investigar este ataque "como um possível ato de terrorismo".

"O FBI é a principal agência de investigação e estamos a trabalhar com os nossos parceiros para investigar isto como um ato de terrorismo", disse fonte oficial.

Às primeiras horas da manhã, numa breve conferência de imprensa, a presidente de Câmara de Nova Orleães, LaToya Cantrell, já o considerou um "ataque terrorista".

O ataque aconteceu durante as celebrações do Ano Novo e quando a cidade também se enchia de gente para o Sugar Bowl, um jogo de futebol americano universitário que se realiza, esta quarta-feira, com a presença de milhares de pessoas.

A comissária da polícia Anne Kirkpatrick disse à imprensa que o ataque foi intencional e que o motorista estava "fortemente determinado a causar uma carnificina". Afirmou ainda que as autoridades estão a trabalhar para garantir a segurança do Sugar Bowl.

Os meios de comunicação social norte-americanos citaram várias testemunhas segundo as quais um camião se dirigiu a alta velocidade contra a multidão, tendo o condutor saído e começado a disparar uma arma e a polícia respondido aos tiros.