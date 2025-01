​Autor do ataque em Nova Orleães tinha bandeira do Estado Islâmico

“Os agentes técnicos especiais em bombas do FBI estão a trabalhar com os nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei para determinar se algum desses dispositivos é viável e trabalharão para torná-los seguros.”

O suspeito, que foi morto a tiro pelas forças de segurança, tinha várias armas e um possível engenho explosivo improvisado na viatura usada no atentado, adianta o FBI. Outros engenhos explosivos improvisados foram encontrados no French Quarter.

Shamsud Din Jabbar tem nacionalidade norte-americana e residia no Texas. Atropelou uma multidão com uma carrinha e abriu fogo, em Bourbon Street, uma movimentada na zona do French Quarter, provocando pelo menos 10 mortos e 35 feridos.

As forças de segurança estão a investigar o incidente como sendo um “ataque terrorista”.

As motivações do atacante ainda não são conhecidas, mas foi encontrada uma bandeira do autoproclamado Estado Islâmico, adianta o FBI.

"Uma bandeira do ISIS [Estado Islâmico] foi localizada no veículo e o FBI está a trabalhar para determinar as possíveis associações e afiliações do sujeito com organizações terroristas", refere o comunicado.



Shamsud Din Jabbar foi militar nas forças armadas dos Estados Unidos, segundo duas fontes citadas pela CNN.



Sugar Bowl adiado por razões de segurança



Em conferência de imprensa realizada ao final da tarde, foi anunciado o adiamento por 24 horas de um jogo de futebol americano universitário entre Geórgia e Notre Dame, evento conhecido como Sugar Bowl, que atraiu milhares de pessoas a Nova Orleães e estava inicialmente marcado para esta quarta-feira.

O Exército também foi chamado a colaborar com a polícia local, para garantir a segurança.

"Um homem, ao volante de uma carrinha, entrou na rua a uma grande velocidade. Foi tudo muito intencional e tentou atropelar o máximo de pessoas que conseguiu", explicou a superintendente da polícia local Anne Kirkpatrick.



A presidente da câmara de Nova Orleães caracterizou o incidente como um "atentado terrorista". O FBI emitiu um comunicado garantindo que está a investigar o caso como "um ato de terrorismo".

[notícia atualizada às 19h24]