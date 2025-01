Ataque russo provoca um morto em Kiev no primeiro dia do ano

Uma pessoa morreu num ataque de drones da Rússia na capital da Ucrânia, em Kiev, no primeiro dia do ano.

De acordo com a "Reuters", que cita as autoridades locais, para além do cidadão que morreu, seis pessoas fiaram feridas e vários prédios foram danificados.

O ataque foi desencadeado cedo pela manhã do primeiro dia de 2025. Segundo Vitali Klitschko, presidente da câmara municipal, dois andares de um prédio residencial foram parcialmente destruídos, com o corpo de uma mulher a ser retirado dos escombros.

O presidente Volodymyr Zelensky reagiu nas redes sociais: "Mesmo na véspera de Ano Novo, a Rússia só estava preocupada em como prejudicar a Ucrânia".

No último dia do ano, Zelensky afirmou que fará tudo para acabar com a guerra com a Rússia no próximo ano, apesar de ressalvar que a paz não será dada como um presente.

"Que 2025 seja o nosso ano, o ano da Ucrânia. Sabemos que a paz não nos será dará como um presente, mas faremos de tudo para travar a Rússia e acabar com a guerra", afirmou Zelensky, na sua mensagem de Ano Novo, transmitida nas redes sociais.

O chefe de Estado da Ucrânia disse ainda que, no próximo ano, o país deve lutar "no campo de batalha", mas também na mesa de negociações.