Zelensky garante que fará tudo para acabar com guerra em 2025

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, garantiu esta terça-feira que fará tudo para acabar com a guerra com a Rússia no próximo ano, apesar de ressalvar que a paz não será dada como um presente.

"Que 2025 seja o nosso ano, o ano da Ucrânia. Sabemos que a paz não nos será dará como um presente, mas faremos de tudo para travar a Rússia e acabar com a guerra", afirmou Zelensky, na sua mensagem de Ano Novo, transmitida nas redes sociais.

O chefe de Estado da Ucrânia disse ainda que, no próximo ano, o país deve lutar "no campo de batalha", mas também na mesa de negociações.

Para Zelensky, só uma Ucrânia forte será respeita e ouvida no combate e no diálogo.