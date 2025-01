Macron admite que eleições antecipadas causaram "instabilidade" na França

O Presidente francês, Emmanuel Macron, admitiu esta terça-feira que a convocação de eleições legislativas antecipadas em 2024 gerou "instabilidade", mas previu que 2025 vai ser um ano de recuperação coletiva e estabilidade.

Na mensagem de Ano Novo, transmitida nas redes sociais, o Presidente francês admitiu que a dissolução do parlamento, decidida em junho, trouxe mais divisões do que soluções para os franceses e gerou "mais instabilidade do que serenidade".



O próximo ano deverá ser de "recuperação coletiva", permitindo assim estabilidade, antecipou Macron.

Em 9 de junho, Macron anunciou a dissolução do parlamento e convocou eleições legislativas, numa altura em que lamentou a ascensão da extrema-direita.

"Não posso fingir que nada aconteceu", justificou, na altura, Macron, numa declaração a partir do Palácio do Eliseu, após serem anunciadas as projeções de resultados das eleições europeias, ganhas de forma destacada pelo partido de extrema-direita União Nacional de Marine le Pen.