Era do gás russo na Europa acaba com fim de fornecimento através da Ucrânia

O fornecimento de gás russo para a Europa através da Ucrânia, que já foi dominante e durou décadas, deve terminar no dia de Ano Novo de 2025, com o fim de um contrato entre os dois países em guerra que rendeu milhares de milhões a Moscovo em receitas de gás e a Kiev em taxas de trânsito.

Um porta-voz do Ministério da Energia da Áustria disse na terça-feira que, devido às compras feitas através da Itália e da Alemanha e ao preenchimento do armazenamento, o fornecimento aos consumidores está garantido.

A Eslováquia também não correrá o risco de escassez - embora agora enfrente 177 milhões de euros extra em taxas para rotas alternativas, segundo o Ministério da Economia do país.

Uma porta-voz da Comissão Europeia afirmou que os preparativos da UE incluíram medidas de eficiência energética, desenvolvimento de energia renovável e um sistema de gás flexível.

"A infraestrutura de gás europeia é flexível o suficiente para fornecer gás de origem não-russa para a Europa Central e Oriental através de rotas alternativas. Ela foi reforçada com novas capacidades significativas de importação de GNL desde 2022", disse Anna-Kaisa Itkonen.

Impacto mínimo no mercado

Os analistas preveem um impacto mínimo no mercado devido à paralisação, que foi confirmada esta terça-feira: os dados da operadora de trânsito de gás da Ucrânia mostraram que a Rússia não solicitou, até às 17h, nenhum fluxo de gás para 1 de janeiro através do gasoduto ucraniano para a Europa.

Os especialistas dizem que é improvável que o fim do acordo cause uma repetição do aumento do preço do gás na UE em 2022, já que os volumes restantes são relativamente pequenos.

O mercado de gás mostrou pouca reação na terça-feira, com os preços de referência europeus do gás a fechar em 48,50 euros por megawatt-hora, uma alta apenas marginal no dia.