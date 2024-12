Autoridades da aviação dos EUA e investigadores da Boeing já estão na Coreia do Sul

Investigadores das autoridades norte-americanas de aviação e da Boeing já estão no terreno a estudar as causas da queda fatal do avião da Jeju Air na Coreia do Sul no passado domingo.

De acordo com fontes do ministério sul-coreano dos Transportes, citadas pela agência de notícias Yonhap, um membro da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e três peritos do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) já se encontram em Muan (no sudoeste do país), onde ocorreu o acidente, juntamente com quatro representantes da Boeing.

Juntar-se-ão agora a 11 funcionários do Conselho de Investigação de Acidentes Ferroviários e de Aviação da Coreia do Sul para analisar o incidente em terra.

No domingo, o voo 7C2216, um Boeing 737-800 da transportadora sul-coreana de baixo custo Jeju Air, explodiu depois de aterrar sem o trem de aterragem aberto e embater contra um muro fora da pista no aeroporto de Muan.

O acidente, ao qual sobreviveram duas pessoas, causou 179 mortos, tornando-se o pior desastre de aviação civil de sempre em solo sul-coreano e o pior em 2024 a nível mundial.