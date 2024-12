Angelina Jolie e Brad Pitt oficializam divórcio oito anos depois

Os atores de Hollywood Angelina Jolie e Brad Pitt estão oficalmente divorciados, após oito anos de disputas legais. O anúncio foi feito pelo advogado da atriz, James Simon, em comunicado à imprensa norte-americana.

Jolie pediu o divórcio ao parceiro de 12 anos em 2016, devido a "diferenças irreconciliáveis". Nessa altura, a atriz e os filhos abandonaram as propriedades que partilhavam com Pitt, sob alegrações de comportamentos abusivos. O ator foi investigado pelo FBI, ainda que alegando inocência, mas nunca julgado. Jolie nunca apresentou queixa nas autoridades.

Em janeiro de 2017, no início do processo do divórcio, Jolie e Pitt partilharam um testemunho conjunto em que se propunham a resolver a disputa amigavelmente. Neste comunicado, anunciaram a contratação de um juíz privado para formalizar a dissolução do casamento.

Apesar disso, em 2019, os atores tiveram de reiniciar o processo, por questões financeiras e relacionadas com a custódia dos seis filhos.

Em 2022, Brad Pitt processou a ex-companheira depois da venda, sem consentimento do ator, de parte da propriedade Château Miraval, que detinham em conjunto.

A relação começou em 2004, durante as gravações do filme Mr. and Mrs. Smith, que ambos protagonizaram, quando Brad Pitt ainda mantinha o casamento com Jennifer Anniston. Dois anos depois, em janeiro de 2006, o casal divulgava a gravidez do primeiro filho.