Trump perde recurso sobre condenação por abuso sexual e difamação

Donald Trump perdeu, esta segunda-feira, um recurso sobre a condenação a pagar 5 milhões de dólares de indemnização à escritora E. Jean Carroll, depois de ser considerado culpado de abuso sexual e difamação da autora.

Um grupo de três juízes do tribunal federal de Manhattan rejeitou a argumentação do Presidente-eleito dos Estados Unidos da América (EUA) de que o juiz do julgamento não devia ter deixado os jurados ouvir provas sobre a alegada má conduta sexual passada de Trump, tornando o julgamento e veredito injusto.

O tribunal disse que as provas, que incluíam Donald Trump a gabar-se desses factos num vídeo do programa “Access Hollywood” que surgiu perto do final da campanha eleitoral de 2016, estabeleciam um “padrão de conduta repetido, idiossincrático” consistente com as alegações de E. Jean Carroll.

A acusação dizia respeito a um episódio em 1996, no vestiário de uma loja de roupa, onde Carroll diz que Trump a violou, e incluía uma publicação na rede social de Trump, Truth Social, onde o republicano negou a acusação como uma “farsa”.