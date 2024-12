Seul anuncia inspeções a Jeju Air devido a problemas com trens de aterragem

O Governo sul-coreano anunciou esta segunda-feira a realização de "inspeções rigorosas de segurança" à companhia aérea Jeju Air, na sequência de dois episódios com problemas no trem de aterragem, um dos quais causou a morte a 179 pessoas.

"Planeamos implementar inspeções rigorosas de segurança aérea, em resposta aos incidentes com os trens de aterragem", afirmou Joo Jong-wan, responsável pelo departamento de aviação no ministério sul-coreano dos Transportes, após uma reunião hoje em Seul.

A reação do Governo sul-coreano surge depois de, no domingo, um acidente com um avião da Jeju Air no Aeroporto Internacional de Muan (sul) causar a morte de 179 pessoas e de, já esta manhã, um segundo avião da mesma companhia aérea ter registado um problema semelhante, forçando-o a regressar ao aeroporto de partida.

Joo referiu que a Jeju Air, uma das principais transportadoras aéreas de baixo custo do país, é conhecida pela elevada taxa de utilização dos aviões, o que, segundo alguns peritos, poderá ter contribuído para os incidentes.

O funcionário do ministério sul-coreano dos Transportes acrescentou que o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos vai estar envolvido na investigação dos incidentes e que a Boeing, fabricante de ambos os aviões do mesmo modelo, também foi contactada para cooperar.

Um avião da Jeju Air foi hoje forçado a regressar ao aeroporto de partida, o Aeroporto Internacional de Gimpo, na ponta ocidental de Seul, depois de registar uma anomalia com o trem de aterragem, semelhante ao problema ocorrido com o aparelho que falhou a aterragem no domingo no aeroporto de Muan, acidente que causou a morte de 179 pessoas.

No domingo, o avião que fazia o voo 7C2216 da Jeju Air explodiu no final de um "pouso de barriga", sem trem, derrapando na pista do aeroporto de Muan até embater num muro de betão, matando 179 pessoas e deixando apenas dois sobreviventes, naquele que é o pior acidente de sempre da aviação civil em solo sul-coreano.