Obama, Clinton e Bush exaltam vida e serviço público de Jimmy Carter

Os ex-presidentes democratas Bill Clinton e Barack Obama e o republicano George W. Bush manifestaram condolências pela morte do ex-presidente norte-americano Jimmy Carter.

"O Presidente Carter ensinou-nos a todos o que significa viver uma vida de graça, dignidade, justiça e serviço", declarou este domingo o ex-presidente Barack Obama (2009-2017) nas redes sociais.

"Michelle e eu enviamos os nossos pensamentos e orações à família Carter e a todos os que amaram e aprenderam com este homem extraordinário", escreveu Obama na rede social X.

Por seu lado, o antigo presidente Bill Clinton (1993-2001) e a mulher e ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, destacaram a longa carreira política e humanitária do antigo líder democrata.

"Hillary e eu lamentamos o falecimento do Presidente Jimmy Carter e damos graças pela sua longa e boa vida", afirmou o antigo presidente num comunicado, divulgado nas redes sociais.

"Guiado pela sua fé, o Presidente Carter viveu para servir os outros até ao fim", acrescenta o texto.

"Estarei sempre orgulhoso de o ter agraciado com a Medalha da Liberdade, a ele e a Rosalynn [Carter, esposa], em 1999, e de ter trabalhado com ele nos anos que se seguiram à sua saída da Casa Branca", sublinhou ainda Bill Clinton.

"O presidente Carter dignificou o seu cargo. E os seus esforços para deixar um mundo melhor não terminaram com a sua presidência. O seu trabalho com a Habitat for Humanity e o Centro Carter constituíram um exemplo de serviço que inspirará os americanos nas gerações vindouras", afirmou o antigo presidente George W. Bush (2001-2009).

O antigo presidente vai ser homenageado em cerimónias públicas em Washington e no seu estado natal, a Geórgia, informou o Carter Center.

"O meu pai foi um herói, não só para mim, mas para todos os que acreditam na paz, nos direitos humanos e no amor altruísta", afirmou James E. "Chip" Carter III, filho do antigo presidente, num comunicado divulgado pelo Carter Center.

Na Europa, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sublinhou o apoio de Jimmy Carter a Kiev, na luta da Ucrânia "pela liberdade".

"O seu coração esteve firmemente ao nosso lado na nossa luta pela liberdade. Apreciamos o seu compromisso inabalável com a fé cristã e os valores democráticos, bem como o seu apoio inabalável à Ucrânia face à agressão injustificada da Rússia", escreveu Zelensky na X.

Antigo presidente dos Estados Unidos, reconhecido com o prémio Nobel da Paz em 2002, Jimmy Carter morreu este domingo em sua casa em Plains (Geórgia, Estados Unidos) aos 100 anos, anunciou o filho primogénito, citado pelos 'media' norte-americanos.

Eleito para a Casa Branca em 1976, vencendo o então Presidente Gerald Ford por uma margem de votos tangencial e num país ainda marcado pelo escândalo "Watergate", que forçou Richard Nixon a demitir-se, Carter assumiu o cargo de 39.º Presidente dos Estados Unidos em janeiro de 1977, que manteve apenas por quatro anos, perdendo para Ronald Reagan as eleições de 1981.

O político democrata, que votou nas últimas presidenciais norte-americanas, realizadas em 05 de novembro, tinha sido submetido a tratamentos para tentar travar uma forma agressiva de melanoma, que se metastizou ao fígado e cérebro.

Retirado da vida pública há anos, Jimmy Carter encontrava-se sob cuidados paliativos na sua casa em Plains desde fevereiro de 2023. A última aparição pública aconteceu em novembro de 2023, durante o funeral da mulher, Rosalynn.