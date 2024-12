Cerimónias fúnebres de Jimmy Carter realizam-se a 9 de janeiro

O funeral de Estado do antigo Presidente norte-americano Jimmy Carter está marcado para 9 de janeiro, anunciou esta segunda-feira o porta-voz da Casa Branca.

As cerimónias fúnebres vão realizar-se na Catedral Nacional em Washington, adianta o jornal "The New York Times".

O Presidente Joe Biden decretou um dia de luto nacional a 9 de janeiro em memória de Jimmy Carter.

Joe Biden vai ler uma mensagem no funeral de Estado do antigo Presidente, que morreu no domingo, aos 100 anos.

O caixão com o corpo de Jimmy Carter será levado da sua terra natal, Plains, na Geórgia, para a cidade de Atlanta, onde ficará em câmara ardente no próximo fim de semana, no Centro Carter, indica o "The New York Times".

Será depois transportado para Washington, a 6 de janeiro, onde ficará no Capitólio. Depois das cerimónias na catedral, o corpo de Jimmy Carter regressa à Geórgia para o funeral.