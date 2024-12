​Presidente do Azerbaijão diz que avião que caiu foi alvo de disparos vindos da Rússia

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse este domingo que o avião de passageiros que se despenhou no Cazaquistão, matando 38 pessoas, foi danificado devido a um tiroteio na Rússia.

A televisão estatal do Azerbaijão avança que Aliyev disse lamentar que “alguns círculos” na Rússia tenham tentado abafar a verdade, semeando narrativas falsas sobre as causas da queda.

No sábado, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu desculpa a Aliyev pelo que o Kremlin classificou de “incidente trágico” sobre a Rússia.

O avião viajava de Baku, no Azerbaijão, para Grozny, mas foi desviado do seu caminho. Eventualmente, caiu no Cazaquistão depois de atravessar o Mar Cáspio. Mais de metade das pessoas a bordo eram cidadãos do Azerbaijão. Outras vítimas eram russos e cazaques.

Putin disse que a Rússia abriu uma investigação criminal ao acidente. Acrescentou que os investigadores do Azerbaijão estavam no terreno em Grozny e que as autoridades da Rússia, do Cazaquistão e do Azerbaijão estiveram presentes no local do acidente em Aktau, no Cazaquistão