Israel diz que eliminou membros do Hamas presentes nos ataques de 07 de outubro

O Exército israelita informou este domingo que eliminou 14 militantes do grupo islamita Hamas em novembro passado no norte da Faixa de Gaza, dos quais seis participaram no massacre de 1.200 pessoas em 7 de outubro de 2023.

"Em operações conjuntas das Forças de Defesa de Israel e do serviço de informações em Jabalia e Beit Lahia [norte da Faixa de Gaza], a 162.ª Divisão localizou e eliminou terroristas que participaram no massacre de 07 de outubro", indica uma declaração do Exército, referindo-se ao ataque do Hamas que há mais de um ano matou cerca de 1.200 pessoas em solo israelita e provocou o atual conflito na região.

Na sua nota, o Exército menciona várias operações lançadas no norte do enclave palestiniano nos dias 26 e 27 de novembro.

Segundo os militares israelitas, em 26 de novembro, foi abatido Rasem Jawda, comandante do Hamas, num ataque aéreo contra Jabalia, e Zahar Shahab e Ali Ramadan, milicianos que participaram nos ataques de 7 de outubro.

"Dois outros comandantes do Hamas também foram mortos no ataque", acrescenta a nota.

No dia seguinte, 27 de novembro, o Exército israelita realizou "uma incursão a um ponto de encontro terrorista", também em Jabalia, onde é descrito que Muhammad Abd al-Hamid Salah, miliciano que colaborou nos ataques de 7 de outubro, foi eliminado juntamente com outros dois comandantes da organização palestiniana.

No comunicado o Exército refere ainda uma outra operação "há cerca de um mês", sem especificar a data, na qual um militante do Hamas, identificado como Mohammed Hamoud e também presente no ataque há mais de um ano em Israel, foi eliminado juntamente com outros cinco combatentes.

"Mohammed Hamoud infiltrou-se em território israelita e participou no massacre de 7 de outubro, foi eliminado pelo Centro de Controlo de Incêndios da Brigada Kfir", relata o comunicado.

Há quase três meses que Israel leva a cabo uma dura campanha de "terra queimada" em todo o norte da Faixa de Gaza, com repetidos ataques contra os seus hospitais e escolas, onde se refugia grande parte dos deslocados, embora o Exército justifique que estes locais são também usados pelo Hamas.

O número total de mortos desde o início da guerra na Faixa de Gaza aumentou nas últimas horas para 45.151, 70% dos quais são mulheres e crianças, segundo a contagem do Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas.

A guerra foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, no qual mais de 1.200 morreram e outras 250 foram levadas como reféns.