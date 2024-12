Coreia do Sul. Dois sobreviventes e 151 mortos em choque de avião com vedação do aeroporto

Está confirmado o número de 151 mortos no acidente com um Boeing 737-800 ocorrido no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul.

A bordo seguiam 181 pessoas e há dois sobreviventes: dois tripulantes que seguiam na cauda do aparelho.

As operações de desencarceramento prosseguem, na expetativa de serem recuperados os 28 corpos em falta.

O aparelho da companhia aérea JeJu Air, uma "low-cost" sul-coreana, era proveniente de Banguecoque, na Tailândia, e chocou violentamente contra uma das vedações do aeroporto, tendo ocorrido uma explosão logo de seguida. O avião acabou por aterrar “de barriga”.

Especialistas admitem que o problema poderá ter tido origem numa falha no trem de aterragem ou sido causado pela presença de aves na pista.

O acidente ocorreupor volta das 9h00 locais de domingo, cerca da meia-noite em território contoinental português.

Imagens partilhadas por estações de televisão sul-coreanas mostram o momento do choque da aeronave.