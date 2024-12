Coreia do Sul. Colisão de aeronave faz pelo menos 96 mortos

Subiu para 96 o número de mortes durante a madrugada deste domingo depois da colisão de uma aeronave no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, de acordo com as autoridades locais

Segundo a agência sul-coreana YonHap news, as autoridades não esperam encontrar mais sobreviventes para além dos dois elementos da tripulação já resgatados.

O incidente com o avião que partiu de Bangkok, na Tailândia, aconteceu no momento da aterragem nesse aeroporto no sul do país, por volta das 9h00 locais (0h00 em Portugal).

Imagens partilhadas por estações de televisão sul-coreanas mostram o momento do choque da aeronave, que acabou mesmo por explodir.