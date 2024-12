Coreia do Sul. Colisão de aeronave faz pelo menos 28 mortos

Pelo menos 28 pessoas morreram durante a madrugada deste domingo depois da colisão de uma aeronave no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul.

De acordo com a imprensa local, o incidente com o avião que partiu de Bangkok, na Tailândia, aconteceu no momento da aterragem nesse aeroporto no sul do país.

A bordo do avião seguiam 175 tripulantes e seis membros da cabine.

Neste momento decorrem as operações de resgaste, a mando do Presidente interino da Coreia do Sul.