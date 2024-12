Putin pede desculpa, mas não assume a responsabilidade pela queda do avião da Azerbaijan Airlines

O Presidente russo, Vladimir Putin, pediu este sábado desculpa pela queda do avião da Azerbaijan Airlines ocorrida na quarta-feira, mas sem assumir a responsabilidade pelo ocorrido.

Putin disse num telefonema ao Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev “que o trágico incidente ocorreu no espaço aéreo russo”.

Em comunicado, o Kremlin avança que Putin “apresentou as suas desculpas”, explicando que, à medida que o avião se aproximava do destino programado de Grozny, no sul da Rússia, as defesas aéreas russas começaram a repelir um ataque de drones ucranianos ao aeroporto de Grozny e a outros nas proximidades.

A declaração de Putin não chegou ao ponto de atribuir a queda a um míssil de defesa aérea russo, uma causa na qual os investigadores no Azerbaijão se têm concentrado.

O gabinete presidencial do Azerbaijão confirmou que Putin apresentou desculpas a Aliev, mas foi mais longe do que o Kremlin ao culpar as defesas aéreas russas.

“O presidente Ilham Aliyev enfatizou que o avião de passageiros da Azerbaijan Airlines encontrou interferência física e técnica externa enquanto estava no espaço aéreo russo, resultando numa perda total de controlo”, lê-se num comunicado.

O avião viajava de Baku, no Azerbaijão, para Grozny, mas foi desviado do seu caminho. Eventualmente, caiu no Cazaquistão depois de atravessar o Mar Cáspio. Mais de metade das pessoas a bordo eram cidadãos do Azerbaijão. Outras vítimas eram russos e cazaques.

Putin disse que a Rússia abriu uma investigação criminal ao acidente. Acrescentou que os investigadores do Azerbaijão estavam no terreno em Grozny e que as autoridades da Rússia, do Cazaquistão e do Azerbaijão estiveram presentes no local do acidente em Aktau, no Cazaquistão