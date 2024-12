Moçambique. Venâncio Mondlane anuncia nova fase de protestos

O líder do partido moçambicano Podemos, Venâncio Mondlane, anuncia uma nova fase nos protestos em curso no país com mudança de alvos.

"O nosso alvo vai ser um alvo muito certeiro: ministérios, governos provinciais, governos distritais, órgãos eleitorais, sedes do partido Frelimo, Presidência da República", enumera, numa publicação nas suas redes sociais.

O segundo candidato mais votado nas eleições presidenciais em Moçambique promete revelar o seu plano em detalhe na segunda-feira.

"Vamos explicar como é que vamos fazer isso", diz, antecipando que "não vão ser lojas, não vão ser supermercados, não vão ser fábricas, não vão ser camiões. Nada disso".