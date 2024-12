Letónia envia mil 'drones' de combate à Ucrânia e promete mais

A Letónia informou ter enviado este sábado mil 'drones' de combate à Ucrânia, num gesto de ajuda no âmbito da designada "Coligação de 'Drones'", na qual este país báltico desempenha um papel de destaque ao lado do Reino Unido.

"Juntamente com os fabricantes de 'drones' (aeronaves sem tripulação) da Letónia, continuamos a prestar apoio à Ucrânia. O Ministério da Defesa da Letónia preparou outro carregamento de 1.000 'drones' de combate para diversas utilizações", indicou o ministro da Defesa letão na sua conta da rede social X (antigo Twitter).

Andris Spruds adiantou que, no âmbito da "Coligação de 'Drones'" que apoia a Ucrânia contra a agressão russa, o seu país enviará mais destas aeronaves para Kiev em 2025, para as quais disponibilizará 20 milhões de euros, juntamente com o Reino Unido.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

A ofensiva militar russa no território ucraniano mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).