UNRWA denuncia morte de bebés em Gaza devido a frio extremo e falta de abrigo

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) denunciou as "condições desesperadas" em que se encontram as crianças em Gaza, depois de quatro recém-nascidos terem morrido de hipotermia devido às baixas temperaturas.

A ofensiva israelita já causou a morte de cerca de 45 400 palestinianos no enclave, segundo as autoridades de Gaza, enquanto cerca de 810 palestinianos foram mortos pelas forças israelitas e em ataques de colonos desde então na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.

Israel lançou a sua campanha na Faixa de Gaza prometendo destruir o Hamas após o ataque do grupo palestiniano em território israelita, em 07 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas morreram e outras 250 foram levadas como reféns.

A campanha de bombardeamentos e ofensivas de Israel, que dura há quase 15 meses, matou acima de 45.400 palestinianos, mais de metade dos quais mulheres e crianças, e devastou o setor da saúde do território.

Mais de 90% dos 2,3 milhões de habitantes da Faixa de Gaza foram expulsos das suas casas e a maioria deles encontra-se agora abrigada em extensos e miseráveis campos de tendas improvisados no sul e no centro do território em pleno inverno, com as temperaturas a baixarem para menos de dez graus centígrados.