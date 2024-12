Quatro bebés morrem de hipotermia em Gaza. Israel incendeia hospital no norte do território

“Sila Mahmoud Al-Faseeh congelou até à morte devido ao frio extremo nas tendas colocadas na praia de Mawasi Khan Yunis, numa área que é declarada pela ocupação israelita como ‘uma zona humanitária temporária segura para pessoas deslocadas’”, indicou o diretor-geral do Ministério da Saúde de Gaza, Munir al-Bursh, nas redes sociais.

Quatro bebés morreram na última semana na Faixa de Gaza por hipotermia ou devido às baixas temperaturas e pouco acesso a aquecimento na região. O último dos casos aconteceu no campo de refugiados de Al-Mawasi, no sul de Gaza, que regista o caso de uma bebé que “congelou até à morte”.

Pelo menos outros dois bebés, um recém-nascido com três dias e um bebé com um mês, morreram também em Al-Mawasi na última semana e, à CNN, responsáveis do Hospital Nasser, em Khan Younis, avançam que são registados pelo menos cinco casos de hipotermia por dia.

Desde o ataque do Hamas a Israel, em outubro do ano passado, mais de 45 mil pessoas morreram na Palestina, entre elas mais de 17.600 crianças, e 107 mil ficaram feridas.

Israel ataca hospital no norte de Gaza

Esta sexta-feira, forças israelitas invadiram o hospital de Kamal Adwan, uma das três instalações de saúde ainda a funcionar no norte de Gaza, levando a que dezenas de pacientes e centenas de pessoas deslocadas fossem retiradas do edifício, que ficou parcialmente em chamas, indicaram oficiais do Ministério da Saúde de Gaza.

Em comunicado, citado pela Al Jazeera, Munir al-Bursh refere que as forças israelitas se encontram “no interior do hospital e a incendiá-lo”.

Israel confirmou o ataque ao hospital, indicando que o mesmo “serve como forte do Hamas no norte de Gaza”.

No último dia foram registadas 25 mortes na Faixa de Gaza, 15 delas numa casa na cidade de Gaza.