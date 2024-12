Morreu Ney Latorraca, o "imortal" vampiro Vlad

O ator e diretor brasileiro Ney Latorraca morreu esta quinta-feira. Tinha 80 anos. Eternizado na memória dos brasileiros como o vampiro Vlad na novela “Vamp”, dedicou a sua vida à dramaturgia, com uma carreira prolífera no teatro, rádio, televisão e cinema. Apelidado carinhosamente pelos brasileiros como "Seu Neyla", prometeu deixar parte da sua herança para o Retiro dos Artistas, uma associação que apoia artistas idosos, no Rio de Janeiro.

Ney Latorraca deixa o marido, o também ator Edi Botelho, com quem era casado há 30 anos. O funeral está marcado para esta sexta-feira no átrio do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com entrada aberta ao público durante um período de tempo de três horas. Depois, a cerimónia será fechada, apenas para amigos e família.

Em 2019, Ney foi submetido a uma cirurgia à próstata após diagnóstico de cancro. Contudo, a doença voltou em agosto deste ano e espalhou-se, levando ao seu internamento a 20 de dezembro. Durante esse período, desenvolveu uma grave infeção pulmonar, que acabaria por resultar no seu falecimento.