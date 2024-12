Jornalista italiana detida no Irão há mais de uma semana

A jornalista italiana Cecilia Sala está detida no Irão, há mais de uma semana, avançou esta sexta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Roma.

Cecilia Sala, de 29 anos, trabalha para o jornal “Il Foglio” e para um podcast do grupo Chora Media.

Foi detida em Teerão, a 19 de dezembro, de acordo com as autoridades italianas, que acompanham a situação “com a maior atenção”.

O Governo italiano está a “trabalhar com as autoridades iranianas para esclarecer a situação jurídica de Cecilia Sala e verificar as condições da sua detenção”, afirma o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.

O grupo Chora Media adianta que Cecilia Sala está presa em isolamento na prisão de Evin, em Teerão, e que não foi avançada qualquer razão para a detenção.

As autoridades iranianas ainda não deram explicações sobre este caso.