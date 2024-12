"Já ficou pouco para destruir", diz bispo sobre caos em Moçambique

D. Diamantino refere que “as pessoas estão agora a ver as consequências nefastas de toda a conflitualidade social e, no fundo, quem sofre mais são os mais pobres, os mais necessitados, aqueles que estão na periferia”.

De acordo com o bispo, um dos “problemas que se vai fazer sentir de imediato é também o da perca de muitos empregos, porque muitos negócios, atividades produtivas foram vandalizadas”.

Para além da escassez de alimentos básicos no mercado, “quer no mercado formal, quer no mercado informal, e do racionamento de combustível, também já se sente muita dificuldade de acesso aos bancos, porque estão fechados e ficarão fechados ainda nos próximos dias toda a atividade bancária”.

O bispo de Tete descreve um "clima social de enorme tensão", sobretudo nas grandes cidades, e alerta para o risco de o país cair "numa deriva de regionalismos e de divisões".

O prelado faz um apelo à responsabilidade e pede que se coloque “em primeiro lugar o bem da nação, a unidade, senão o país pode cair numa deriva de regionalismos, de divisões, e depois é difícil recompor esta unidade, que é uma das conquistas destes 50 anos de independência, a moçambicanidade, esta unidade nacional, o ser primeiro moçambicano, do que de uma etnia ou de outra”.