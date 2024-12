Crise na Alemanha. Presidente dissolve Parlamento e abre caminho a eleições

O Presidente da Alemanha dissolveu esta sexta-feira a câmara baixa do Parlamento alemão, abrindo assim caminho para novas eleições a 23 de fevereiro.

Frank-Walter Steinmeier oficializou o que já era esperado há cerca de um mês, depois do colapso da coligação que sustentava o governo de Olaf Scholz.

"Em tempos difíceis, estabilidade requer um governo capaz de agir e maiorias fiáveis no Parlamento", considerou o chefe de Estado alemão, citado pela Reuters.

A moção de confiança ao governo foi chumbada a 16 de dezembro, depois da demissão do ministro das Finanças, Christian Lindner (do Partido Liberal, FDP), que precipitou o fim da coligação governamental no poder na Alemanha.

Inicialmente, o chanceler alemão, o social-democrata pretendia convocar uma moção de confiança para 15 de janeiro, o que levaria a Alemanha a votos no final de março, apenas seis meses antes do previsto, mas, depois da pressão de outros partidos e da opinião pública, mostrou mais flexibilidade.

O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, já aprovou o calendário para as eleições legislativas antecipadas na Alemanha acordado pelos principais partidos, considerando o dia 23 de fevereiro uma data "realista" para o escrutínio.

Após a saída dos liberais e até às eleições antecipadas, Scholz liderará um Governo minoritário formado pelo seu partido, o SPD, e pelos Verdes.