Costa condena corte de cabo submarino e visa "frota fantasma" da Rússia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, condena o corte de mais um cabo submarino no Mar Báltico e promete medidas para lidar com a chamada "frota fantasma" da Rússia.

"Condeno veementemente qualquer destruição deliberada da infraestrutura crítica da Europa", escreveu António Costa na rede social X (antigo Twitter).

O ex-primeiro-ministro português assinala que pretende "trabalhar para fortalecer a resposta e a preparação comuns da UE, incluindo lidar com a frota fantasma da Rússia".

António Costa adianta que tem estado em contacto com as autoridades da Finlândia e da Estónia por causa do corte de um cabo submarino que liga os dois países.

A NATO prometeu esta sexta-feira reforçar a presença militar no Mar Báltico, perante suspeitas de sabotagem por parte da Rússia.

"A NATO vai reforçar a sua presença militar no Mar Báltico", escreveu hoje na rede social X o secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte, indicando que falou com o Presidente finlandês, Alex Stubb, "sobre a investigação em curso liderada pela Finlândia sobre a possível sabotagem de cabos submarinos".

"Manifestei a minha total solidariedade e apoio", adiantou.