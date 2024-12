Voo que caiu no Cazaquistão foi abatido por sistema de defesa aérea russo, dizem fontes no Azerbaijão

O voo da Azerbaijan Airlines que caiu no Cazaquistão na quarta-feira foi abatido por um sistema de defesa aérea russo, informaram à agência Reuters quatro fontes no Azerbaijão, com conhecimento da investigação.

O avião de passageiros Embraer EMBR3.SA que caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, fez pelo menos 38 mortos.

O voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines voou centenas de quilómetros fora da sua rota programada de Baku, no Azerbaijão, para Grozny, na Chechénia, na Rússia, e caiu na costa oposta do Mar Cáspio, após o que o órgão regulador da aviação da Rússia disse ter sido uma emergência que poderia ter sido causada por uma colisão com pássaros.

As autoridades não explicaram imediatamente a razão pela qual o avião cruzou o mar, mas o acidente ocorreu após ataques de drones ucranianos atingirem este mês a região da Chechénia, no sul da Rússia.

Autoridades russas, azerbaijanas e cazaques pediram investigações sobre o acidente.