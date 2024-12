Síria. Confrontos entre rebeldes e forças de Assad fazem 14 mortos

O novo ministro do Interior da Síria disse, através do Telegram, que dez autoridades sírias ficaram também feridas pelo que chamou de "remanescentes" do governo Assad em Tartous, prometendo reprimir "qualquer um que ouse minar a segurança da Síria ou colocar em risco a vida de seus cidadãos".

Alguns moradores disseram que as manifestações estavam ligadas à pressão e à violência dos últimos dias contra membros da minoria alauita, uma seita há muito vista como leal a Assad, que foi derrubado por rebeldes islâmicos sunitas a 8 de dezembro, dia da queda do regime.

Os novos líderes do país prometeram repetidamente proteger grupos religiosos minoritários, que temem que os antigos rebeldes agora no controle tentem impor uma forma conservadora de governo islâmico.

Pequenas manifestações também ocorreram noutras áreas na costa da Síria ou perto dela, onde vive a maior parte da minoria alauita do país, incluindo Tartus.

As manifestações ocorrerem na mesma altura em que um vídeo sem data circula nas redes sociais mostrando um incêndio dentro de um santuário alauita na cidade de Aleppo, com homens armados a andar pelo local e a posar para as fotografias, perto de corpos humanos.

O Ministério do Interior disse na sua conta oficial no Telegram que o vídeo remonta à ofensiva rebelde em Aleppo no final de novembro e que a violência foi realizada por grupos desconhecidos, acrescentando que quem estava a circular o vídeo agora parecia estar a tentar incitar conflitos sectários.

O ministério também revelou que alguns membros do antigo regime atacaram forças do Ministério do Interior na área costeira da Síria na quarta-feira, deixando vários mortos e feridos.