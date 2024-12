Pelo menos três mortos em despiste de autocarro na Noruega

Todos os passageiros já foram retirados do autocarro e os que não apresentavam ferimentos foram transferidos para uma escola perto de Svolvær.

De acordo com a televisão estatal da Noruega, a NRK , o acidente ocorreu pelas 13h30 locais, numa viagem de Narvik em direção a Lofoten.

O veículo acabou por cair no lago Åsvatnet , onde ficou parcialmente submerso.

Um autocarro com 58 pessoas despistou-se esta quinta-feira na região de Hadsel, no norte da Noruega, provocando pelo menos três mortos e quatro feridos.

Jonas Gahr Støre, primeiro-ministro da Noruega, já reagiu ao acidente, através de um publicação no Facebook.

"Estamos solidários com as pessoas afetadas pelo grave acidente de autocarro em Hadsel. Os meus pensamentos vão para todos os envolvidos e afetados. Trata-se de uma situação muito grave, em que estão envolvidas muitas pessoas e em que estão confirmadas mortes e ferimentos graves no acidente", pode ler-se.