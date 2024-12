Moçambique. Horas de espera para abastecer nos poucos postos ainda abertos em Maputo

Várias dezenas de automobilistas e população tentam esta quinta-feira abastecer num dos poucos postos ainda com combustível na capital moçambicana, com militares a tentar orientar o caos no local, em mais um dia de tensão pós-eleitoral no país.

"Não sei se vou conseguir chegar até lá. Deve acabar antes o combustível na bomba", atirava um automobilista, há mais de uma hora na fila que tomou conta das vias de acesso à praça da Organização da Mulher Moçambicana (OMM), centro de Maputo, enquanto um grupo de militares tentava abrir caminho para, pelo menos, as ambulâncias passarem.

Pela frente tem mais de 20 viaturas, bem como dezenas de populares com garrafões que tentam abastecer diretamente: "Está difícil, está tudo fechado".

Aquele posto de combustível, da Galp, era, ao início da tarde, um dos poucos a funcionar em Maputo já que os poucos que abriram ao início do dia foram fechando, por falta de combustível para venda.

A petrolífera portuguesa foi, de resto, uma das que teve pelo menos uma loja de conveniência saqueada e vandalizada nos últimos dias, nas manifestações pós-eleitorais, nos arredores de Maputo.