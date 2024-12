Corpo encontrado no trem de aterragem de avião depois de voo aterrar no Havai

Um corpo foi encontrado no trem de aterragem de um avião da United Airlines depois de a aeronave ter chegado à ilha havaiana de Maui, na terça-feira

O corpo foi descoberto num dos compartimentos que abriga o trem de aterragem do avião quando o voo 202 da United, proveniente do Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago, pousou no Aeroporto de Kahului na tarde de terça-feira, de acordo com o site da companhia aérea. Nenhum outro detalhe sobre a pessoa falecida foi fornecido.

"O trem de aterragem só é acessível a partir do exterior da aeronave. Neste momento, não está claro como ou quando a pessoa lá entrou", informou a companhia aérea.

A United disse que está a trabalhar com as autoridades na investigação. A Federal Aviation Administration, regulador aéreo dos Estados Unidos, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o acidente.

Passageiros clandestinos em cabines despressurizadas e porões de carga de aviões podem enfrentar temperaturas entre 50ºC e 60ºC negativos, além de falta de oxigénio.

Embora a taxa de mortalidade da maioria dos passageiros clandestinos seja alta, algumas pessoas sobrevivem à viagem.

Uma pessoa foi encontrada viva no compartimento de um trem de aterragem de uma aeronave de uma transportadora argelina em Paris, em 2023. Já em janeiro de 2022, um passageiro clandestino foi encontrado vivo na secção de rodas sob a frente de um avião de carga da Cargolux, que chegou ao Aeroporto Schiphol de Amesterdão, vindo do África.