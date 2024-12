Avião que caiu no Cazaquistão foi abatido por defesas aéreas russas, dizem fontes no Azerbaijão

O voo da Azerbaijan Airlines que caiu no Cazaquistão na quarta-feira foi abatido por um sistema de defesa aérea russo, informaram à agência Reuters quatro fontes no Azerbaijão, com conhecimento da investigação.

O avião de passageiros Embraer EMBR3.SA que caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, fez pelo menos 38 mortos.

O voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines voou centenas de quilómetros fora da sua rota programada de Baku, no Azerbaijão, para Grozny, na Chechénia, na Rússia, e caiu na costa oposta do Mar Cáspio, após o que o órgão regulador da aviação da Rússia disse ter sido uma emergência que poderia ter sido causada por uma colisão com pássaros.

As autoridades não explicaram imediatamente a razão pela qual o avião cruzou o mar, mas o acidente ocorreu após ataques de drones ucranianos atingirem este mês a região da Chechénia, no sul da Rússia.

Uma das fontes do Azerbaijão familiarizadas com a investigação do Azerbaijão sobre o acidente disse à agência Reuters que os resultados preliminares mostraram que o avião foi atingido por um sistema de defesa aérea russo Pantsir-S.

"Ninguém afirma que isso foi feito de propósito. No entanto, considerando os factos estabelecidos, Baku espera que o lado russo confesse o abate da aeronave", revelou a fonte.

O Ministério da Defesa da Rússia não respondeu a um pedido de comentário.

Já vice-primeiro-ministro cazaque, Qanat Bozymbaev, disse que não podia confirmar nem negar a tese de que as defesas aéreas russas tivessem derrubado o avião. Também o promotor de transportes do Cazaquistão para a região onde o avião caiu disse que a investigação ainda não tinha chegado a uma conclusão definitiva.

Também fontes dos Estados Unidos revelaram à agência Reuters que há indícios iniciais de que um sistema antiaéreo russo tenha atingido o avião, acrescentando que, se as indicações forem precisas, só mostram a a imprudência russa na sua invasão da Ucrânia.

[notícia atualizada às 16h32, com novos dados]