Rei Carlos III agradece a médicos em ano marcado por doenças reais

"De um ponto de vista pessoal, quero oferecer um agradecimento especial, sentido, aos médicos e enfermeiros altruístas que, este ano, me ajudaram e a outros membros da minha família durante as incertezas e ansiedades da doença e ajudaram a providenciar a força, cuidado e conforto de que precisávamos", salientou.

O Rei Carlos III de Inglaterra agradeceu, esta quarta-feira, aos médicos e enfermeiros "altruístas" que o têm ajudado a ele e à sua família a superar as "incertezas e ansiedades da doença". Durante a sua terceira mensagem de Natal ao Reino Unido, o monarca decidiu falar da sua experiência este ano, num registo mais intimista. Garantiu que a equipa médica que o tem acompanhado lhe tem dado a "força, cuidado e conforto" de que precisou este ano e aproveitou também para agradecer as "palavras de simpatia e encorajamento" que tem recebido.

A mensagem de Natal da família real britânica foi também aproveitada para falar de solidariedade.

"Todos passamos por algum tipo de sofrimento a dada altura na nossa vida, seja mental ou físico. A maneira como nos ajudamos uns aos outros - e obtemos apoio uns dos outros, sejam pessoas de fé ou não - é uma medida da nossa civilização enquanto nações", diz, mostrando-se "continuamente impressionado" por conhecer e ouvir "aqueles que dedicam as suas vidas a ajudar os outros".

Durante a mensagem, com mais de dez minutos, mostrou, igualmente, imagens dos eventos de celebração do Dia D e usou-as para assegurar que, neste Dia de Natal, pensa "naqueles que sofrem os efeitos devastadores do conflito, seja ele no Médio Oriente, na Europa, em África ou noutro sítio".