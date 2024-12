Nunca a NASA esteve tão perto do Sol: sonda exposta a 930ºC

Tudo indica que a promessa foi cumprida: a sonda Parker da NASA conseguiu estar mais próximo do que nunca do Sol, durante a missão que está a levar a cabo para estudar a sua atmosfera. E enquanto batia esse recorde, a sonda - lançada em 2018 - esteve exposta a temperaturas de 930 graus Celsius. Como termo de comparação, sabe-se que o ferro, fora do solo, derrete a cerca de 1.510º C.

Lançada para uma missão de sete anos, o objetivo da NASA é que a Parker aprofunde os conhecimentos científicos sobre o Sol, o que poderá ajudar a perceber melhor as tempestades solares e os seus impactos nas comunicações terrestres.