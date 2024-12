Guerra na Ucrânia​. Russa lance ataques "massivos" na manhã de Natal

A Rússia lançou na manhã deste Dia de Natal um forte ataque com mísseis e drones à infra-estrutura energética da Ucrânia.

Moscovo classificou a ação como "massiva" e fala em "sucesso", enquanto o Presidente urcraniano, Volodymyr Zelensky, apelida os ataques de "desumanos"

Para Zelensky, a Rússia fez uma “escolha consciente” de lançar o ataque no Natal, tendo milhares de pessoas em Kiev recolhido a estações do metropolitano em busca de proteção.

Como consequência da operação russa, há cortes de energia um pouco por todo o país.

A força aérea da Ucrânia diz que a Rússia visou instalações energéticas ucranianas usando “mísseis aéreos, terrestres e marítimos”, bem como drones. No total, a Força Aérea detetou 184 "alvos aéreos inimigos".

A Força Aérea afirma que, de acordo com dados preliminares, até ao meio-dia, hora local (10:00 GMT), foram abatidos 59 mísseis e 54 drones (113 no total), e outros 52 drones “não atingiram os seus alvos ”.

As áreas com instalações energéticas atacadas incluem Kharkiv, Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk e Zaporizhia.

A Força Aérea da Ucrânia também confirma que houve vítimas no ataque, embora não diga quantas.

A sucessão de ataques em dia de Natal levou também à destruição de várias habitações em Kharkiv

Por sua vez, o Ministério da Defesa da Rússia afirma que as suas forças “realizaram um ataque massivo com armas de precisão de longo alcance e atacaram drones em instalações críticas de infraestruturas energéticas na Ucrânia que garantem a operação do complexo militar-industrial”.

“O objetivo do ataque foi atingido."