Grão-duque de Luxemburgo abdica do trono a 3 de outubro

Bastante emocionado, mostrou-se "orgulhoso" do caminho trilhado pelo Luxemburgo durante o quarto de século em que reinou, um período marcado "por grandes mudanças".

A decisão de abdicar a favor do seu filho Guilherme já era conhecida desde junho - altura em que passou parte das responsabilidades para o filho -, mas ainda não se sabia a data oficial em concreto para que tal acontecesse.

Henrique, grão-duque de Luxemburgo surpreendeu ao anunciar, durante a sua Mensagem de Natal, a data oficial da sua abdicação: vai abdicar do trono a 3 de outubro do ano que vem.

Falou da cada vez maior "diversidade da população", que motivou uma "necessidade de coexistência e sustentabilidade em todas as áreas da sociedade", para garantir que, no futuro, seja possível deixar aos filhos e netos "um país mais saudável". No final, desejou feliz natal em francês, alemão, português e inglês.

A mudança no trono será, diz o soberano, de 69 anos, um momento-chave para o país.

Henrique de Luxemburgo é o segundo monarca europeu a renunciar ao seu reinado no último ano (o mesmo aconteceu também na Dinamarca). Será substituído pelo filho, Guilherme, de 43 anos, que já tinha assumido muitas das funções do pai nos últimos meses, mas só se irá tornar formalmente rei a 3 de outubro de 2025.