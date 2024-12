Azerbaijão. Presidente da República transmite condolências por queda de avião

O Presidente da República transmitiu esta quarta-feira ao seu homólogo do Azerbaijão o seu pesar e as condolências pela queda de um avião no Cazaquistão, em que viajavam cerca de 70 pessoas.

"Neste momento de tristeza, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa expressou ao Presidente do Azerbaijão, no seu nome e do povo português, as condolências aos familiares de todos os que perderam a vida e a rápida recuperação dos feridos no trágico acidente", refere uma nota divulgada no site oficial de Belém.

O chefe de Estado manifestou o seu pesar pela queda do voo J2-8243, das linhas aéreas do Azerbaijão.

Mais de 30 pessoas podem ter morrido no acidente no Cazaquistão com um avião Embraer 190 da Azerbaijan Airlines (AZAL), informaram as autoridades indicando que o número oficial de mortos não está confirmado.

Peritos dos dois países estão a trabalhar conjuntamente para esclarecer as causas do ocorrido, afirmou, acrescentando que "estão a ser avaliadas todas as versões".

Segundo a Azerbaijan Airlines, o Embraer 190 fazia um voo entre Baku, capital do Azerbaijão e Grozni, capital da república russa da Chechénia.

A companhia aérea disse que o acidente pode ter sido provocado por o aparelho ter chocado com um bando de pássaros.

Outros dados e testemunhos de sobreviventes indicam que o acidente se deveu à explosão, presumivelmente, de uma garrafa de oxigénio a bordo da aeronave.

A bordo estariam 67, 69 ou 72 pessoas, incluindo cinco tripulantes, segundo várias fontes citadas pelas agências internacionais.

O avião tinha sido fabricado no Brasil há 11 anos e operava em voos internacionais de Baku para várias cidades da Rússia, Turquia ou Geórgia, entre outros países.

O presidente azeri, Ilham Aliev, declarou um dia de luto nacional no Azerbaijão na quinta-feira.

Aliev tinha chegado à Rússia para participar numa cimeira informal de dirigentes da Comunidade de Estados Independentes (CEI), com Vladimir Putin, mas decidiu interromper a visita e regressar ao seu país.