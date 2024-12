Uma criança é morta a cada hora em Gaza, alerta ONU

A agência das Nações Unidas para os refugiados da Palestina (UNRWA) indicou que 14.500 crianças foram mortas desde o início da guerra no Médio Oriente, em outubro do ano passado.

Em publicação nas redes sociais, a UNRWA indicou que estes “não são números”, mas sim “vidas que terminam cedo demais”.

“Uma criança é morta a cada hora. Estes não são números, são vidas que terminam cedo demais. Matar crianças não é justificável. E as que sobrevivem ficam marcadas fisicamente e emocionalmente”, refere a agência da ONU, que indica que as crianças no território estão a perder “as suas vidas, os seus futuros e sobretudo a sua esperança”.