Trump quer aplicação mais ampla da pena de morte

O Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, assegurou esta terça-feira que ordenará ao seu Governo que intensifique a aplicação da pena de morte, um dia depois de Joe Biden ter comutado as penas de 37 reclusos no corredor da morte.

"Assim que tomar posse, ordenarei ao Departamento de Justiça que prossiga vigorosamente a pena de morte para proteger as famílias e crianças americanas de violadores, assassinos e monstros violentos", escreveu o futuro Presidente na rede social Truth Social.

Antes, Trump tinha criticado a decisão do Presidente em exercício, que na segunda-feira comutou as penas de 37 condenados à morte pelo sistema de justiça federal norte-americano, poucas semanas antes da transferência de poder.

"Joe Biden acaba de comutar as sentenças de morte de 37 dos piores assassinos do nosso país. Quando ouvirem as ações de cada um, não vão acreditar que ele fez isto", escreveu o republicano na Truth Social.