Cerco israelita deixa três dos principais hospitais de Gaza sem serviços

Os três principais hospitais que permaneciam parcialmente operacionais no norte da Faixa de Gaza, Kamal Adwan, Indonésio e al-Awda, estão fora de serviço devido ao cerco há mais de 80 dias, denunciou esta terça-feira o Ministério da Saúde local. "As forças de ocupação israelitas colocaram fora de serviço os três hospitais operacionais do norte de Gaza devido aos ataques contínuos que levaram à interrupção da sua atividade e à sua destruição", declarou Marwan al-Hams, diretor dos hospitais de campanha do ministério. O responsável explicou que a situação, que já era crítica, especialmente no hospital Kamal Adwan, em Beit Lahia, piorou na segunda-feira, quando as tropas israelitas ordenaram a retirada dos doentes daquele estabelecimento para o hospital indonésio vizinho, que foi posteriormente invadido pelo exército, que obrigou, depois, à saída de todos os doentes e feridos para a rua. "Os ataques em curso suscitaram preocupações sobre o destino do hospital al-Awda [em Jabalia], que alberga cerca de 250 doentes e que está também sob forte cerco e ameaças contínuas", sublinhou al-Hams.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza denunciou que se trata de uma "violação flagrante do direito humanitário internacional", que proíbe o ataque a instalações médicas, e apelou à ação da comunidade internacional para pôr termo a estes "crimes de guerra". Estes três hospitais continuam a funcionar sob fortes ataques há mais de 80 dias, depois de o exército israelita ter lançado uma sangrenta ofensiva de "terra queimada" no norte do enclave, que já fez mais de 4.000 mortos e desaparecidos. Nestes hospitais, os doentes, os pacientes e os seus acompanhantes tiveram de abandonar os centros sitiados a pé, sem qualquer garantia de segurança. "Ainda estamos a ser atacados", disse à agência noticiosa espanhola EFE o diretor interino do hospital de al-Awda, Mohamed Salha, indicando que um tanque israelita continua a perseguir o centro e que um atirador furtivo está a apontar para o edifício. Por seu lado, o diretor do Kamal Adwan, Hussam Abu Safiya, afirmou que Israel voltou a atacar diretamente o hospital com dois 'robots' explosivos detonados a apenas 50 metros do centro, ferindo cerca de 20 pacientes e pessoal médico.